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Бівол: «Я не думаю, що Альварес вибрав реванш з Головкіним, тому що я його психологічно надломив»

Росіянин сумнівається що Канело відмовився від негайного реваншу з ним на користь третього бою з GGG, оскільки розгубив впевненість в собі
Бокс Професійний бокс
22:35
Бівол: «Я не думаю, що Альварес вибрав реванш з Головкіним, тому що я його психологічно надломив»

Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бивол (19-0, 11 KO) в інтерв'ю USACHEV TV висловив сумнів щодо того, що абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) відмовився від негайного реваншу з ним на користь третього бою з володарем титулу IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO), оскільки розгубив упевненість в собі.

«Я не думаю, що Альварес вибрав реванш з Головкіним, тому що я його психологічно надломив. Я вважаю, що у Канело в сукупності було хороша пропозиція на два бої - з Біволом і Головкіним. Він хоче реалізувати свій контракт на ці два бої і отримати те, що розраховував отримати. Я на це дивлюся так.

Я не знаю, як це повинно виглядати правильно. Звичайно ж, я хочу розвиватися далі, хочу бої за титули. Поки не знаю, наскільки це зараз реально. Але те, що я повинен дати реванш, якщо Канело захоче - це я знаю точно».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом. офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.

Рене Тер Велде
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Теги

Дмитро Бивол Сауль Альварес Геннадій Головкін

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