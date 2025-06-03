Бій Хейні – Лопес зірвався. Теофімо «втік» з переговорів

Денис Сєдашов

Перемовини щодо поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО) та ексчемпіоном у кількох дивізіонах Девіном Хейні (31-0, 15 КО) зайшли в глухий кут. Анонсований раніше бій, що мав відбутись 16 серпня, офіційно скасовано.

Хейні для видання The Ring прокоментував ситуацію так:

Я з нетерпінням чекав на можливість зустрітися з Тео. Цей поєдинок ми готували вже давно, і зараз був ідеальний момент для його проведення. Я виконав свою частину — підписав контракт. Ми чекали декілька днів, поки Лопес поставить підпис, але він раптово заявив, що це не той бій, який його цікавить. Девін Хейні

Раніше повідомлялося, що Лопес та Хейні погодили контракт на очний поєдинок.