Бій Меркадо та Монтреля скасовано: що сталося

Бій боксера першої напівсередньої ваги Ернесто Меркадо (17-0, 16 KO) та Джонатана Монтреля (19-3, 13 KO) скасовано, повідомив The Ring.

Поєдинок планувався в андеркарті бою Річардсона Гітчінса проти Джорджа Камбососа-молодшого в Нью-Йорку. Однак, Меркадо отримав травму під час тренувального табору. Що за травма поки що не розголошується.

Меркадо вже вдруге за останні сім місяців скасовують бій. У листопаді минулого року його бій із Хесусом Сарачо також не відбувся — мексиканець перевищив ваговий ліміт на сім фунтів і був знятий з андеркарду реваншу Джарона Енніса проти Карена Чухаджяна.

Вечір боксу пройде 14 червня.