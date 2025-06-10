Бій Меркадо та Монтреля скасовано: що сталося
Меркадо вдруге за сім місяців втрачає шанс вийти на ринг — цього разу через травму в тренувальному таборі
близько 4 годин тому
Бій боксера першої напівсередньої ваги Ернесто Меркадо (17-0, 16 KO) та Джонатана Монтреля (19-3, 13 KO) скасовано, повідомив The Ring.
Поєдинок планувався в андеркарті бою Річардсона Гітчінса проти Джорджа Камбососа-молодшого в Нью-Йорку. Однак, Меркадо отримав травму під час тренувального табору. Що за травма поки що не розголошується.
Меркадо вже вдруге за останні сім місяців скасовують бій. У листопаді минулого року його бій із Хесусом Сарачо також не відбувся — мексиканець перевищив ваговий ліміт на сім фунтів і був знятий з андеркарду реваншу Джарона Енніса проти Карена Чухаджяна.
Вечір боксу пройде 14 червня.
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