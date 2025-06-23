Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в середній вазі Серхіо Мора поділився прогнозом на один із найочікуваніших поєдинків року — бій між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) та ексабсолютом у двох вагових категоріях Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Зустріч запланована на 13 вересня в Лас-Вегасі (США). Слова наводить FightHype.

Мора визнав, що традиційно більші боксери мають перевагу:

Я роками казав: великий хороший боксер завжди перемагає меншого хорошого. Це базове правило в боксі. Але останній виступ Канело змусив замислитись — йому було складно скорочувати дистанцію проти суперника, який уникав відкритого бою. І варто визнати: Канело вже не на піку. За спиною — понад 65 поєдинків, він бʼється з 15 років, накопичена втома й травми даються взнаки. Іноді вік наздоганяє раптово. Серхіо Мора

Хоча Канело молодший за Кроуфорда, саме американець, за словами Мори, зберіг більше сил:

Попри вік, Кроуфорд має менше боїв, менше «пройдених миль». Можливо, він теж може різко здати, але мені він подобається — міцний, грамотно набирає вагу, візуально виглядає більшим за Канело, особливо в зрості та плечах. Серхіо Мора

Також Моура зазначив, що бій пройде всю дистанцію.

Альварес та Кроуфорд зчепилися під час дуелі поглядів.