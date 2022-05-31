Богдан Штонда: «Вражає кожен українець, що докладає зусиль для перемоги нашої країни над рашизмом»

Боксер зараз живе у волонтерському штабі

Український проспект напівсередньої вагової категорії Богдан Штонда (7-0, 3 КО) в інтерв’ю прес-службі промоутерської компанії B1 Boxing зізнався, що зараз його цікавить лише одна перемога – над рашизмом.

Богдане, 24 лютого, в день початку війни ти мав вилітати на свій перший титульний бій. Розкажи, за який пояс мав бути цей поєдинок?

24 лютого я прокинувся і мав летіти до Франції. Я почув вибухи, подумав, що це салюти, потім прочитав новини і зрозумів, що ніхто вже нікуди не летить. 26 лютого у мене був запланований бій проти французького боксера Мілана Пратто за титул чемпіона світу за версією IBF серед молоді.

Чи планує твоя команда найближчим часом організувати такий бій знову? І чи готовий ти зараз його прийняти?

Я думаю, що все буде, тільки спочатку всім нам треба перемогти у війні. Я готовий прийняти такий поєдинок, маю великі амбіції. Але щоб провести великий бій потрібна відповідна підготовка.

Що змінилося у тобі з початком війни? Може, з'явилися якісь нові інтереси чи навпаки переоцінка якихось старих цінностей та захоплень?

Багато чого змінилося, мені здається, всі ми стали іншими і наше життя поділилося на «до» і «після». Особисто я по-іншому почав дивитися на світ, і ще сильніше, по-особливому почав любити мій дім – Україну.

Судячи з твоїх соціальних мереж, ти зараз активно займаєшся волонтерською діяльністю. Розкажи про це докладніше.

З початку війни я зрозумів, що не можу просто сидіти і нічого не робити, склавши руки. Керівництво компанії Quattrgroup, куди входить і B1 Boxing, організувало волонтерський фонд Freedom to Ukraine. Наразі наша команда активно займається волонтерською діяльністю. Ми збираємо та надсилаємо гуманітарну допомогу по Україні, допомагаємо бійцям, які зараз на фронті, допомагаємо госпіталям. У нас велика та дружна команда, у нас великий склад, і ми дуже активно працюємо.

Так, я багато чого чув. Загалом, сьогоднішні події наповнені трагічними, героїчними та іншими історіями. Велика кількість людей залишилася без житла, без сімей, без найнеобхідніших речей. Всі вони потребують підтримки. Взагалі я хочу сказати, що вражає своєю вірою та силою кожен українець, який, незважаючи ні на що, не опускає руки і докладає зусиль для перемоги нашої країни над рашизмом.

Як ти проводиш тренування зараз? Ти живеш прямо у волонтерському штабі і прямо там тренуєшся? Бокс зараз на першому місці?

Так, волонтерський штаб зараз мій дім. Я прокидаюся, працюю там, далі у мене тренування і потім знову волонтерство. Так щодня проводжу свої дні.

Чи стежиш ти зараз за світовим боксом і який поєдинок для тебе найочікуваніший на сьогоднішній день?

Дуже рідко дивлюся зараз бокс. Найочікуваніший і найбажаніший поєдинок для мене – це бій Богдана Штонди за пояс чемпіона світу. А потім бій за абсолютного чемпіона. Або одразу за абсолюта, я не проти.

Загалом, докладатиму максимум зусиль і терпіння, щоб досягти найвищих цілей у професійному боксі. Ось це для мене найочікуваніший бій, а все інше в боксі мені не дуже цікаво.

Від звичайного хлопця з села до бою за пояс чемпіону світу. Унікальна історія українського таланту.