Богачук проведе фінальний елімінатор по лінії WBC проти Ортіса
Світова боксерська рада призначила реванш
27 хвилин тому
Став відомий наступний суперник українського боксера першого середнього дивізіону Сергія Богачука (26-2, 24 KO).
Світова боксерська рада (WBC) планує призначити поєдинок тимчасового чемпіона у першій середній вазі американця Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО) проти першого номера рейтингу, яким є Богачук. Цей бій стане фінальним елімінатором на титул. Про це повідомляє прес-служба WBC.
Зазначимо, що у червні 2024 року Ортіс переміг Богачука рішенням більшості суддів.
У своєму останньому поєдинку Сергій переміг Майкла Фокса одноголосним рішенням, а Верджіл таким самим чином здолав узбека Ісраїла Мадрімова.
Раніше повідомлялося, що Богачук у 2025 році хоче провести бій проти чемпіона світу з росії.