Володимир Кириченко

Став відомий наступний суперник українського боксера першого середнього дивізіону Сергія Богачука (26-2, 24 KO).

Світова боксерська рада (WBC) планує призначити поєдинок тимчасового чемпіона у першій середній вазі американця Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО) проти першого номера рейтингу, яким є Богачук. Цей бій стане фінальним елімінатором на титул. Про це повідомляє прес-служба WBC.

Зазначимо, що у червні 2024 року Ортіс переміг Богачука рішенням більшості суддів.

У своєму останньому поєдинку Сергій переміг Майкла Фокса одноголосним рішенням, а Верджіл таким самим чином здолав узбека Ісраїла Мадрімова.

Раніше повідомлялося, що Богачук у 2025 році хоче провести бій проти чемпіона світу з росії.