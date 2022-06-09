Боксер втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари, хоч суперника там не було – в лікарні він помер

Інцидент відбувся в останньому раунді вже, здавалося б, виграного бою

24-річний південноафриканський боксер Сімісо Бутелезі помер в лікарні через кілька днів після свого поєдинку. В 10-му, останньому раунді бою за регіональний пояс відбулося щось дивне. Бутелезі вигравав бій, вибив суперника за канати, однак після того, як рефері дозволив продовжити поєдинок, втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари туди, де суперника й близько не було: Суддя відразу ж зупинив бій. Боксера госпіталізували і діагностували йому черепно-мозкову травму, що призвела до внутрішньої кровотечі. Його ввели в медикаментозну кому, проте життя це не врятувало. Через війну з росією заигнув відомий український боксер.

Сергій Лук'яненко