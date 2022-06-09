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Боксер втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари, хоч суперника там не було – в лікарні він помер

Інцидент відбувся в останньому раунді вже, здавалося б, виграного бою
Бокс Професійний бокс
13:56
Боксер втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари, хоч суперника там не було – в лікарні він помер

24-річний південноафриканський боксер Сімісо Бутелезі помер в лікарні через кілька днів після свого поєдинку.

В 10-му, останньому раунді бою за регіональний пояс відбулося щось дивне. Бутелезі вигравав бій, вибив суперника за канати, однак після того, як рефері дозволив продовжити поєдинок, втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари туди, де суперника й близько не було:

Суддя відразу ж зупинив бій. Боксера госпіталізували і діагностували йому черепно-мозкову травму, що призвела до внутрішньої кровотечі. Його ввели в медикаментозну кому, проте життя це не врятувало.

Через війну з росією заигнув відомий український боксер.

Сергій Лук'яненко
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