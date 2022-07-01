Логан Пол подав у суд на Мейвезера
Боксу не буде? Логан Пол підписав угоду з реслінг-промоушеном WWE
Американський відеоблогер вже встиг кинути виклик на поєдинок
14:24
Логан Пол / Фото - infobae.comПопулярний американський відеоблогер Логан Пол (0-1 бокс) уклав контракт з реслінг-промоушеном WWE. Про це Пол повідомив в своєму Twitter.
Логан підписав угоду до кінця 2023 року. Американець опублікував фото з Тріпл-Ейчем та Стефані Макмен, яка тимчасово виконує обов'язки генерального директора WWE.
Він також звернувся з посланням до іншого бійця WWE Майкла «Miz» Мізаніна, написавши на зворотному боці контракту фразу «Miz, я йду за тобою».
Just signed with the @WWE pic.twitter.com/7lYdxIKivF— Logan Paul ( @LoganPaul ) June 30, 2022
Раніше Логан Пол подав до суду на легенду боксу Флойда Мейвезера, який не виплатив йому гонорар за очний поєдинок.
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