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Боксу не буде? Логан Пол підписав угоду з реслінг-промоушеном WWE

Американський відеоблогер вже встиг кинути виклик на поєдинок
Бокс Професійний бокс
14:24
Боксу не буде? Логан Пол підписав угоду з реслінг-промоушеном WWE
Логан Пол / Фото - infobae.com
Популярний американський відеоблогер Логан Пол (0-1 бокс) уклав контракт з реслінг-промоушеном WWE. Про це Пол повідомив в своєму Twitter.

Логан підписав угоду до кінця 2023 року. Американець опублікував фото з Тріпл-Ейчем та Стефані Макмен, яка тимчасово виконує обов'язки генерального директора WWE.

Він також звернувся з посланням до іншого бійця WWE Майкла «Miz» Мізаніна, написавши на зворотному боці контракту фразу «Miz, я йду за тобою».



Раніше Логан Пол подав до суду на легенду боксу Флойда Мейвезера, який не виплатив йому гонорар за очний поєдинок.
Володимир Кириченко
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Логан Пол WWE

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