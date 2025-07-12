Олег Гончар

Британський боксер середньої ваги Волтер Ф’юрі (3-1, 0 КО), який є двоюрідним братом ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, зазнав першої поразки в професійній кар’єрі.

У бою, що відбувся 11 липня в Ліверпулі на турнірі Queensberry Promotions, його за очками переміг латвійський джорнімен Крістапс Зульгіс (10-59-3, 5 КО).

Поєдинок тривав чотири раунди, і в першому з них Ф’юрі побував у нокдауні, що стало шоком для вболівальників. Судді віддали перемогу Зульгісу з рахунком 38:37.

28-рчний Волтер вважався перспективним бійцем і був фаворитом перед боєм з Зульгісом.