«Краще воювати в ринзі». Джошуа і Бріедіс стурбовані війною в Україні
Бріедіс намір підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Титулований латвієць готовий розкрити секрети лідера суперважкого дивізіону
13:25
Майріс Брієдіс / Фото - FacebookЧемпіон світу за версією IBF в першому важкому дивізіоні Майріс Бріедіс (28-1, 20 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social заявив, що не проти допомогти британському суперважковаговика Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в підготовці до реваншу з Олександром Усиком ( 19 - 0, 13 КО ).
«Піднімуся я в кінцевому підсумку в суперважка вага? Можливо. Подивимося. Може, я приїду, щоб допомогти Джошуа готуватися до поєдинку, видам йому деякі секрети для бою з Усик. Можливо. Для мене не проблема перейти в суперважка вага, тому що я багато разів бився з супертяжами».
Нагадаємо, реванш відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).
Зоряні боксери вже провели дебютну битву поглядів перед другим поєдинком.