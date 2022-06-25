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Бріедіс намір підготувати Джошуа до реваншу з Усиком

Титулований латвієць готовий розкрити секрети лідера суперважкого дивізіону
Бокс Професійний бокс
13:25
Бріедіс намір підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Майріс Брієдіс / Фото - Facebook
Чемпіон світу за версією IBF в першому важкому дивізіоні Майріс Бріедіс (28-1, 20 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social заявив, що не проти допомогти британському суперважковаговика Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в підготовці до реваншу з Олександром Усиком ( 19 - 0, 13 КО ).

«Піднімуся я в кінцевому підсумку в суперважка вага? Можливо. Подивимося. Може, я приїду, щоб допомогти Джошуа готуватися до поєдинку, видам йому деякі секрети для бою з Усик. Можливо. Для мене не проблема перейти в суперважка вага, тому що я багато разів бився з супертяжами».

 
Нагадаємо, реванш відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).

Зоряні боксери вже провели дебютну битву поглядів перед другим поєдинком.

Володимир Кириченко
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Теги

Майріс Бріедіс Ентоні Джошуа Олександр Усик

Коментарі 1

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25 червня 2022р. 13:53
Якийсь клопіт з текстом. Слова мають відмінюватись
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