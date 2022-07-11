Бронер - про бій Олівейри і Порье: «Це лайно має показуватися на PornHub»
Бронер дізнався ім'я наступного суперника
Також відома дата і місце поєдинку
08:48
Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер (34-4-1, 24 KO) проведе наступний бій проти колишнього власника пояса WBC в легкій вазі Омара Фігероа (28-2-1, 19 КО).
Як повідомили в ефірі Showtime, Бій відбудеться 20 серпня у Флориді.
Нагадаємо, свій останній бій Бронер провів 20 лютого 2021 року, вигравши одноголосним рішенням суддів у пуерторіканця Йованія Сантьяго.
Фігероа програв два останніх бої. У травні 2021 року він поступився Абелю Рамоса.
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