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Бронер дізнався ім'я наступного суперника

Також відома дата і місце поєдинку
Бокс Професійний бокс
08:48
Бронер дізнався ім'я наступного суперника

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер (34-4-1, 24 KO) проведе наступний бій проти колишнього власника пояса WBC в легкій вазі Омара Фігероа (28-2-1, 19 КО).

Як повідомили в ефірі Showtime, Бій відбудеться 20 серпня у Флориді.

Нагадаємо, свій останній бій Бронер провів 20 лютого 2021 року, вигравши одноголосним рішенням суддів у пуерторіканця Йованія Сантьяго.

Фігероа програв два останніх бої. У травні 2021 року він поступився Абелю Рамоса.

Карен Агабекян
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Едріен Бронер

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