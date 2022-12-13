Редкач: «Я готовий перемогти Бронера»
Бронер: «Редкач – це важкий суперник»
Едріен зазначив, що є одним з кращих бійців
13 грудня 09:52
Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер (34-4-1, 24 КО) висловився про майбутній поєдинок проти Івана Редкача (23-6-1, 18 КО). Слова боксера приводить портал Boxing 24/7.
«Я радий, що повернуся на ринг і покажу всім, чому я один з кращих боксерів в світі.
Редкач – це важкий суперник, але я впевнений, що у мене є навички і досвід для перемоги.
Всі знають, що я вношу хвилювання на ринг, і проти Редкача все не буде іншим. Прийшов час представити ще одне чудове шоу на BLK Prime. Я не можу дочекатися».
Нагадаємо, поєдинок Редкача і Бронера відбудеться 18 лютого.
Коментарі 0