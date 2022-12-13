Бронер: «Редкач – це важкий суперник»

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер (34-4-1, 24 КО) висловився про майбутній поєдинок проти Івана Редкача (23-6-1, 18 КО). Слова боксера приводить портал Boxing 24/7.



Редкач – це важкий суперник, але я впевнений, що у мене є навички і досвід для перемоги.

Всі знають, що я вношу хвилювання на ринг, і проти Редкача все не буде іншим. Прийшов час представити ще одне чудове шоу на BLK Prime. Я не можу дочекатися».