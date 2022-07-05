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Британський суперважковаговик: «Для перемоги над Усиком Джошуа необхідно більше, ніж новий тренер»

Фабіо Уордлі – про довгоочікуваний реванш в хевівейті
Бокс Професійний бокс
21:19
Британський суперважковаговик: «Для перемоги над Усиком Джошуа необхідно більше, ніж новий тренер»
Фабіо Уордлі / Фото - talksport.com
Британський проспект суперважкого дивізіону Фабіо Уордлі (13-0, 12 KO) сумнівається, що запрошення в команду американського фахівця Роберта Гарсії допоможе його співвітчизнику Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перемогти в реванші володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF в їх вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Цитує Уордлі сайт DAZN.

«Усику просто необхідно знову бути собою, і цього повинно вистачити. Він настільки хороший боєць, що рідко робить помилки. Те, що я побачив в першому поєдинку, каже мені, що Усик здатний ще раз виступати так само добре. Я не впевнений, що такого може зробити Джошуа, з чим не зможе впоратися Усик».


«Не зрозумійте мене неправильно, я хочу, щоб Ей Джей переміг, тому що він британський боксер і людина, яка домігся того, чого хотів би домогтися я. Він запросив в команду Роберта Гарсію, але чи буде цього достатньо, коли бій вже на носі? Чи вистачить їм часу? Я думаю, що для перемоги над Усик Джошуа необхідно більше, ніж новий тренер».


Нагадаємо, що реванш Усика з Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Раніше президент Matchroom Boxing Едді Хирн, заявив, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом в реванші з Усиком.


Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Фабіо Уордлі

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