Хірн допустив, що Ф'юрі більше не буде боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа
Британський суперважковаговик: «Для перемоги над Усиком Джошуа необхідно більше, ніж новий тренер»
Фабіо Уордлі – про довгоочікуваний реванш в хевівейті
21:19
Фабіо Уордлі / Фото - talksport.comБританський проспект суперважкого дивізіону Фабіо Уордлі (13-0, 12 KO) сумнівається, що запрошення в команду американського фахівця Роберта Гарсії допоможе його співвітчизнику Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перемогти в реванші володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF в їх вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Цитує Уордлі сайт DAZN.
«Усику просто необхідно знову бути собою, і цього повинно вистачити. Він настільки хороший боєць, що рідко робить помилки. Те, що я побачив в першому поєдинку, каже мені, що Усик здатний ще раз виступати так само добре. Я не впевнений, що такого може зробити Джошуа, з чим не зможе впоратися Усик».
«Не зрозумійте мене неправильно, я хочу, щоб Ей Джей переміг, тому що він британський боксер і людина, яка домігся того, чого хотів би домогтися я. Він запросив в команду Роберта Гарсію, але чи буде цього достатньо, коли бій вже на носі? Чи вистачить їм часу? Я думаю, що для перемоги над Усик Джошуа необхідно більше, ніж новий тренер».
Нагадаємо, що реванш Усика з Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.
Раніше президент Matchroom Boxing Едді Хирн, заявив, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом в реванші з Усиком.
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