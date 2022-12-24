Британський тренер: «Усик в спарингах бив великих хлопців, на зразок Ф'юрі. Розмір для нього неважливий»

Британський тренер Баррі МакГіган вважає ringnews24.com реальної перемогу Олександра Усика (20-0, 13 КО) над Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) в їх бою.

Перед поєдинком з Усиком він повинен стати легше мінімум на 10 фунтів, щоб бути спритним. Це йому необхідно. Готуючись до боїв з Джошуа, Усик провів спаринги з чотирма або п'ятьма великими хлопцями і побив їх. До того ж ми вага бачили два поєдинки Усика проти Джошуа. Розмір для нього не має значення. Думаю, у нього дуже хороші шанси. Якщо Ф'юрі не зможе вдарити його джебом, то потім йому будуть снитися кошмари».