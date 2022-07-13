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Чарло і Тім Цзю проведуть поєдинок в січні

Американець проведе бій на території противника
Бокс Професійний бокс
08:54
Чарло і Тім Цзю проведуть поєдинок в січні

Абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) свій наступний бій проведе проти обов'язкового претендента на титул WBO Тіма Цзю (21-0, 15 КО). Про це повідомила промоутерська компанія No Limit Boxing.

Бій відбудеться 28 січня 2023 року в Австралії.

Нагадаємо, в своєму останньому поєдинку, в травні, Чарло достроково виграв в реванші у Брайана Кастаньо.

Цзю в березні виграв одноголосним рішенням суддів у американця Террела Гоше.

Карен Агабекян
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Тім Цзю Джермелл Чарло

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