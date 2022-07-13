Промоутер про бій Тіма Цзю та Чарло: «За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад»
Чарло і Тім Цзю проведуть поєдинок в січні
Американець проведе бій на території противника
08:54
Абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) свій наступний бій проведе проти обов'язкового претендента на титул WBO Тіма Цзю (21-0, 15 КО). Про це повідомила промоутерська компанія No Limit Boxing.
Бій відбудеться 28 січня 2023 року в Австралії.
Нагадаємо, в своєму останньому поєдинку, в травні, Чарло достроково виграв в реванші у Брайана Кастаньо.
Цзю в березні виграв одноголосним рішенням суддів у американця Террела Гоше.
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