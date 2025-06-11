«Час настав». Кроуфорд готується до найгучнішого бою року проти Альвареса
Поєдинок відбудеться 13 вересня
43 хвилини тому
Американський боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) прокоментував офіційне оголошення свого бою проти абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
Кроуфорд впевнений у власних силах та пообіцяв перемогу в одному з найочікуваніших поєдинків року.
Час настав. Канело, ти став на моєму шляху. Я не покину Лас-Вегас без перемоги. Побачимось 13 вересня на шоу Riyadh Season. Пряма трансляція – на Netflix.
Нагадаємо, бій Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі та стане частиною глобального боксерського івенту за підтримки Саудівської Аравії.
Відомий український боксер назвав фаворита мегафайту Канело – Кроуфорд.