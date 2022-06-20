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Черговий скандал. ФБУ заявила про рейдерське захоплення організації

Федерація боксу України направило лист Міністерству молоді та спорту, а також НОК
Бокс Аматорський бокс
13:57
Черговий скандал. ФБУ заявила про рейдерське захоплення організації
Федерація боксу України повідомила Міністерству молоді та спорту і НОК України про рейдерське захоплення організації. Про це йдеться в офіційному зверненні ФБУ.

«Федерація боксу України офіційно повідомляє про рейдерське захоплення ФБУ шляхом незаконних реєстраційних дій і зміни даних про юридичну особу (керівника) в Єдиному державному реєстрі на підставі підроблених документів. Замість законного керівника ФБУ Володимира Продівуса в ЄГР з'явився запис про керівника ФБУ Кирило Шевченка, яка нібито була обрана 22 лютого 2022 року на «позачерговій конференції ФБУ».


«Позачергова конференція не скликалася, а протокол є підробленим документом з фіктивними даними про делегатів. ФБУ неодноразово повідомляло Мінмолодежьспорта і Вадима Гутцайта про підготовку рейдерського захоплення, проте ніяких заходів з протидії рейдерам з боку Мінмолодежьспорта прийнято не було. У розпорядженні ФБУ є беззаперечні докази того, що посадові особи міністерства своїми діями і бездіяльністю сприяли проведенню рейдерських заходів по ФБУ і незаконної реєстрації, що має ознаки корупційних діянь».


«ФБУ буде приймати всі законні заходи з протидії рейдерам і їх співучасникам, в тому числі буде відстоювати свої права і законні інтереси в судових інстанціях та інших органах, в тому числі міжнародних, а незаконним діям рейдерів і їх посібниками повинні дати оцінку ДБР, СБУ і правоохоронні органи».


Нагадаємо, що Мін'юст визнав Кирила Шевченко президентом ФБУ. Це означає, що повноваження вже екс-главу Федерації боксу України Володимира Продівуса на посаді керівника організації припинені.
Володимир Кириченко
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Володимир Продівус Кирило Шевченко

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