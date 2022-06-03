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Черкашин проведе поєдинок в США в андеркарті бою Джермалл Чарло – Мацей Сулецький

Івент транслюватиметься на ShowTime
Бокс Професійний бокс
19:13
Черкашин проведе поєдинок в США в андеркарті бою Джермалл Чарло – Мацей Сулецький
Федір Черкашин / Фото - Facebook
Непереможений український боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (19-0, 12 KO) свій наступний поєдинок проведе 18 червня в Х'юстоні (штат Техас, США).

Суперником Федора стане 31-річний американець Ерік Мун (15-4, 6 КО). Про це українець повідомив на своєму акаунті в Instagram.

Транслюватися даний івент за участю українця буде на телеканалі ShowTime. Головним боєм вечора боксу стане протистояння за пояс чемпіона світу за версією WBC між Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO) та Мацеєм Сулецьким (30-2, 11 KO).

«Хочу поділитися з вами приємною новиною: офіційно підтвердилася дата мого першого бою в Америці! 18 червня в Х'юстоні, штат Техас, я буду боксувати з американцем Еріком Муном. Поєдинок з ним – якраз той необхідний перший крок, який я повинен зробити в США».


«Наш бій транслюватиме телеканал ShowTime, чому я дуже радий, адже зможу себе показати на американську аудиторію. До речі, головним боєм вечора стане мегафайт за пояс чемпіона світу за версією WBC між Джермаллом Чарло і Мацеєм Сулецьким».


«Обіцяю: я зроблю все, щоб своїм боксом порадувати кожного і принести позитивні емоції в цей важкий час в моїй країні. Буду боксувати за Україну і за Польщу, які дали мені все, що є у мене в кар'єрі зараз».




Нагадаємо, Черкашин проводить підготовку до даного поєдинку в США.
Володимир Кириченко
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Теги

Федір Черкашин Джермалл Чарло

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