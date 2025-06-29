Чесляк здобув титул WBC завдяки перемозі технічним нокаутом над Паскалем
Поляк став тимчасовим чемпіоном WBC у важкій вазі
25 хвилин тому
У Канаді відбувся бій за тимчасовий титул WBC у важкій вазі між польським боксером Міхалом Чесляком (28-2, 22 КО) та канадцем Жаном Паскалем (37-8-1, 21 КО).
Чесляк здобув переконливу перемогу, зупинивши суперника технічним нокаутом у четвертому раунді.
Поєдинок розпочався динамічно, оскільки підтримуваний місцевою публікою Паскаль агресивно атакував у першому раунді, але Чесляк швидко перехопив ініціативу. У третьому раунді і відправив 42-річного канадця в нокдаун потужним правим ударом.
На 70-й секунді четвертого раунду, після чергового тиску Чесляка, кут Паскаля зупинив бій.
Чесляк, 36-річний боксер із Радома, продовжив свою серію з семи нокаутів поспіль і став тимчасовим чемпіоном WBC у важкій вазі.
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