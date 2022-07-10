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Чісора переміг і зателефонував Джошуа: «Я виграв свій реванш, а тепер твоя черга»

Британець вже заявляв, що хоче, аби співвітчизник нокаутував Олександра Усика
Бокс Професійний бокс
16:37
Чісора переміг і зателефонував Джошуа: «Я виграв свій реванш, а тепер твоя черга»

Новоспечений володар поясу WBA International Дерек Чісора (33-12, 23 КО) після перемоги в реванші над Кубратом Пулєвим (29-3, 14 КО) з роздягальні зателефонував Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і заявив, що приїде в Саудівську Аравію на бій співвітчизника проти Олександра Усика (19-0, 13 КО):

«Я виграв свій реванш, тепер, Ентоні, твоя черга. Я приїду підтримати тебе в Саудівській Аравії».

Раніше Чісора заявив, що хоче побачити, як Джошуа нокаутує Усика.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Дерек Чісора Кубрат Пульов Ентоні Джошуа

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