Чісора переміг і зателефонував Джошуа: «Я виграв свій реванш, а тепер твоя черга»

Новоспечений володар поясу WBA International Дерек Чісора (33-12, 23 КО) після перемоги в реванші над Кубратом Пулєвим (29-3, 14 КО) з роздягальні зателефонував Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і заявив, що приїде в Саудівську Аравію на бій співвітчизника проти Олександра Усика (19-0, 13 КО):

I’ve won my rematch and now it’s @anthonyjoshua’s turn next. I’ll be there to support in Saudi #UsykJoshua2 pic.twitter.com/EEn8rRCbiN