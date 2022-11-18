Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту

«Спірний» момент трапився в четвертому раунді

Британський боксер Дерек Чісора (33-12, 23 КО) в одному з недавніх інтерв'ю заявив, що переміг в бою з чемпіоном світу WBA, WBO, IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО), але судді його «обікрали ».

Більш того, Чісора впевнений, що в одному з моментів рефері в рингу зобов'язаний був відрахувати нокдаун українцеві. У нашій редакції висміяли подібні заяви британця, проте для об'єктивності ми вирішили нагадати вам «спірний», на думку Чісори, момент.

Відео «нокдауну»:

Нагадаємо, Усик виграв у Чісори одноголосним рішенням суддів – 115: 113, 115: 113, 117: 112.

Відзначимо, що теоретично Чісора може отримати реванш з Усиком, однак для цього йому потрібно зробити один з найбільших апсетів в історії боксу: перемогти чемпіона світу WBC Тайсона Ф'юрі.