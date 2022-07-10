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Чісора взяв реванш у Пулєва

Дерек переміг таким же методом, як і поступився в 2016-му
Бокс Професійний бокс
08:19
Чісора взяв реванш у Пулєва

На O2 Arena в Лондоні британський суперважковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 KO) в реванші виграв роздільним рішенням суддів у болгарина Кубрата Пулєва (29-3, 14 KO).

У 2016 році ці хлопці вже зустрічалися і тоді роздільним рішенням суддів виграв Пулєв.

Чісора агресивно почав поєдинок, через що Пулєв був змушений уникати атак за допомогою клінчу, але і там Дерек багато бив по корпусу.

Ближче до середини бою Пулєв очікувано почав перехоплювати ініціативу, оскільки витривалість початку підводити британця. Кубрат наносив багато легких ударів, тоннаж яких міг позначитися на суперника. Але в 7-му раунді Чісора відновився, а в 8-му потряс болгарина аперкотом.

У чемпіонських раундах Чісора працював на контратаках, і був успішніше ніж Пулєв, який сам любить працювати другим номером.

За підсумками поєдинку судді віддали перемогу Чісорі: 116-112, 116-112, 112-116.

Карен Агабекян
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Кубрат Пульов Дерек Чісора

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