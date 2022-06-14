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Чісора: «Якщо Джошуа в реванші з Усиком потрапить в нокаут, то це добре для нього»

Британський суперважковаговик – про майбутній мегафайт в суперважкому дивізіоні
Бокс Професійний бокс
11:25
Чісора: «Якщо Джошуа в реванші з Усиком потрапить в нокаут, то це добре для нього»
Відомий британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-11, 23 КО) вважає, що для колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) буде краще, якщо в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО) він програє достроково, а не рішенням суддів, як було в їх першому бою.

Цитує Чісору boxing247.com.

«Якщо Ей Джей догодить в нокаут, то це добре для нього. Якщо він програє за очками, то це погано для нього. Якщо Джошуа поступиться суддівським рішенням, то буде штовхати себе наступні 20 років. У боксі краще програти нокаутом. Але я не думаю, що це станеться. Усик може нокаутувати Джошуа тільки в пізніх раундах, але в перших шести-десяти раундах він не відправить його в нокаут. Ей Джей нокаутує його».


«Джошуа не треба перевіряти міць Усика. Але якщо ти спробуєш і нарвешся на удар, то в цьому немає нічого поганого. Однак якщо ти не будеш намагатися і потрапиш в нокаут, люди скажуть: «Якого біса?».


Нагадаємо, реванш між Усиком і Джошуа може відбутися 20 серпня в Саудівській Аравії.

Володимир Кириченко
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Дерек Чісора Ентоні Джошуа Олександр Усик

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