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Чухаджян – четвертий в оновленому рейтингу IBF. Голуб знаходиться на сьомий позиції

Чемпіоном по цій версії в напівсередній вазі є непереможений Спенс
Бокс Професійний бокс
09:24
Чухаджян – четвертий в оновленому рейтингу IBF. Голуб знаходиться на сьомий позиції
Карен Чухаджян / Фото - Facebook
IBF на своєму офіційному сайті оприлюднила рейтинг кращих боксерів напівсереднього дивізіону.

Український чемпіон IBF Inter-Continental в цій вазі Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) піднявся на четверту сходинку списку.

Ще один українець Іван Голуб (20-1, 15 КО) знаходиться на сьомий позиції.
Рейтинг IBF:

Чемпіон – Еррол Спенс

1. Не визначено

2. Не визначено

3. Джейрон Енніс

4. Карен Чухаджян

5. конор Бенн

6. Кіт Турман

7. Іван Голуб

8. Давид Аванесян

9. Шахрай Гіясов

10. Коди Кроулі
Нагадаємо, Чухаджян проведе захист свого титулу 2 липня. Українець зустрінеться з володарем пояса IBF Asia Oceania австралійцем Блейком Мінто (14- 2 - 2, 3 КО). 
Володимир Кириченко
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Карен Чухаджян Іван Голуб

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