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Мотоперегони. FIM Endurance World Championship. Етап 1. Ле-Ман (Франція)

Чухаджян проведе захист титулу IBF Inter-Continental на івенті в Німеччині. Відомо ім'я суперника

Також в рамках цього вечора боксу на ринг вийдуть Веліковський та Іванов
Бокс Професійний бокс
13:53
Чухаджян проведе захист титулу IBF Inter-Continental на івенті в Німеччині. Відомо ім'я суперника
Карен Чухаджян / Фото - Facebook
Чемпіон світу за версією IBF Inter-Continental в напівсередньому дивізіоні Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) проведе захист титулу 2 липня. Про це повідомляє Luckypunch.net.

Українець зустрінеться з володарем титулу IBF Asia Oceania австралійцем Блейком Мінто (14-2-2, 3 КО). 

Поєдинок пройде в Ердінгу (Німеччина). Для українця це буде перший бій з січня 2022 року, коли він нокаутом виграв у Райана Мартіна.

Відзначимо, що Чухаджян знаходиться на 9 й позиції в рейтингу IBF.

Також в цей же вечір в рамках шоу до рингу вийдуть українці Андрій Веліковський (20-2-2, 12 КО) та Петро Іванов (15- 0, 10 КО).

Читайте ексклюзивний коментар Чухаджяна для XSPORT.ua.
Володимир Кириченко
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Карен Чухаджян Петро Іванов Андрій Великовский

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Новини: Бокс

Чухаджян проведе захист титулу IBF Inter-Continental на івенті в Німеччині. Відомо ім'я суперника
Чухаджян проведе захист титулу IBF Inter-Continental на івенті в Німеччині. Відомо ім'я суперника
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