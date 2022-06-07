Військові хроніки. Карен Чухаджян: «Я пишаюся українською армією»
Чухаджян проведе захист титулу IBF Inter-Continental на івенті в Німеччині. Відомо ім'я суперника
Також в рамках цього вечора боксу на ринг вийдуть Веліковський та Іванов
13:53
Карен Чухаджян / Фото - FacebookЧемпіон світу за версією IBF Inter-Continental в напівсередньому дивізіоні Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) проведе захист титулу 2 липня. Про це повідомляє Luckypunch.net.
Українець зустрінеться з володарем титулу IBF Asia Oceania австралійцем Блейком Мінто (14-2-2, 3 КО).
Поєдинок пройде в Ердінгу (Німеччина). Для українця це буде перший бій з січня 2022 року, коли він нокаутом виграв у Райана Мартіна.
Відзначимо, що Чухаджян знаходиться на 9 й позиції в рейтингу IBF.
Також в цей же вечір в рамках шоу до рингу вийдуть українці Андрій Веліковський (20-2-2, 12 КО) та Петро Іванов (15- 0, 10 КО).
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