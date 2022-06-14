Джермалл Чарло має намір зустрітися з переможцем третього бою Альварес – Головкін
Чи потягне? Джермалл Чарло викликав на поєдинок Кроуфорда
Чемпіон WBC готовий спуститися в перший середній дивізіон
12:27
Джермалл Чарло / Фото - sportingnewsЧемпіон світу за версією WBC в середньому дивізіоні Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) заявив, що має намір вийти в ринг проти володаря титулу WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (38- 0, 29 KO).
За словами американця, заради поєдинку з співвітчизником він готовий спуститися в перший середній вага.
Цитує Чарло boxingnews24.com.
«Я поб'юся з Теренсом Кроуфордом. Я проведу бій з тобою, Теренс. Я повернуся в перший середній вага, щоб побитися з Кроуфордом».
«Перед тим, як повісити рукавички на цвях, я хочу увійти в історію як один з найвидатніших бійців. Мені плювати на нулик в графі поразок, я просто непереможений».
Раніше Чарло заявив, що бажає провести поєдинок проти переможця третього бою між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (57- 2 - 2, 39 КО) і володарем титулу IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).
Коментарі 0