Санта Крус бажає провести уніфікацію поясів з Магсайо
Чи Вуд не має наміру поступатися у відсотку від гонорару Санта Крусу. Все залежить від рішення WBA
Боксери продовжують готуватися до поєдинку<br>
11:31
Лео Санта Крус / Фото - boxingscene.comЧемпіон світу за версією WBA Super в напівлегкому дивізіоні Лео Санта Крус (38-2-1, 19 КО) повинен провести поєдинок з володарем титулу WBA World Лі Вудом (26-2, 16 КО).
Як повідомляє Boxing Scene, сторони не можуть домовитися про відсоток гонорарів. Вони очікують відповіді від WBA до скликання промоутерських торгів.
Відзначається, що Вуд – через Matchroom Boxing Едді Хірна – вимагає розподілу на рівні 50/50 - без переваги для повноцінного чемпіона.
Поки сторони все одно продовжують готуватися до поєдинку.
Нагадаємо, в лютому Санта Крус виграв одноголосним рішенням суддів у Кінана Карбахала (23-3-1, 15 КО).
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