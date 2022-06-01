Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:50
Разом до перемоги! Владислав Сіренко. Прем’єра
12:50
Разом до перемоги! Сергій Малишко

Чи Вуд не має наміру поступатися у відсотку від гонорару Санта Крусу. Все залежить від рішення WBA

Боксери продовжують готуватися до поєдинку<br>
Бокс Професійний бокс
11:31
Чи Вуд не має наміру поступатися у відсотку від гонорару Санта Крусу. Все залежить від рішення WBA
Лео Санта Крус / Фото - boxingscene.com
Чемпіон світу за версією WBA Super в напівлегкому дивізіоні Лео Санта Крус (38-2-1, 19 КО) повинен провести поєдинок з володарем титулу WBA World Лі Вудом (26-2, 16 КО).

Як повідомляє Boxing Scene, сторони не можуть домовитися про відсоток гонорарів. Вони очікують відповіді від WBA до скликання промоутерських торгів.

Відзначається, що Вуд – через Matchroom Boxing Едді Хірна – вимагає розподілу на рівні 50/50 - без переваги для повноцінного чемпіона.

Поки сторони все одно продовжують готуватися до поєдинку.

Нагадаємо, в лютому Санта Крус виграв одноголосним рішенням суддів у Кінана Карбахала (23-3-1, 15 КО).

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Лео Санта Крус WBA

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Тейлор більше не абсолютний чемпіон
Тейлор більше не абсолютний чемпіон
Бокс Професійний бокс
16 травня 10:44

Новини: Бокс

Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Професійний бокс
11:50
Чи Вуд не має наміру поступатися у відсотку від гонорару Санта Крусу. Все залежить від рішення WBA
Чи Вуд не має наміру поступатися у відсотку від гонорару Санта Крусу. Все залежить від рішення WBA
Професійний бокс
11:31
Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»
Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»
Професійний бокс
10:35
Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»
Камбосос: «Не можу дочекатися, коли викрию Хейні на рингу»
Професійний бокс
09:50
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Професійний бокс
08:40
Офіційно. Райан Гарсія і Фортуна проведуть бій 16 липня
Офіційно. Райан Гарсія і Фортуна проведуть бій 16 липня
Професійний бокс
07:30
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
Професійний бокс
31 травня 23:12
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Професійний бокс
31 травня 22:21
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
Професійний бокс
31 травня 22:17
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини