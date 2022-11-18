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Далакян повернеться в ринг в андеркарді друга кадирова бетербієва
Артем наступний бій може провести в Лондоні
18 листопада 09:25
Фото: Boxing Scene
Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 KO) наступний бій проведе проти Давіда Хіменеса
(12-0, 9 KO).
The Ring повідомляє, що поєдинок має пройти в андеркарді вечора боксу у Лондоні на «Вемблі» з головною подією артур бетербієв (18-0, 18 KO) – Ентоні Ярд (22-2, 21 KO) 28 января.
Нагадаємо, що у останньому поєдинку Далакян переміг достроково.
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