Нереальна сума для легковаговиків. Відомо скільки заробив бій Девіс – Ромеро
Де Ла Хойя намір організувати поєдинок між Джервонтою і Гарсією. Промоутер готує багатомільйонний контракт
Глава Golden Boy Promotions готовий реалізувати свою мету в листопаді<br>
10:26
Джервонта Девіс – Райан Гарсія / Фото - YouTubeПрезидент Golden Boy Promotions, американський промоутер Оскар Де Ла Хойя в інтерв'ю FightHype.com заявив, що бажає організувати поєдинок зіркових легковаговиків Джервонти Девіса (27-0, 25 КО) та Райана Гарсії (22-0, 18 КО).
«Я готовий зробити Джервонті Девісу багатомільйонну пропозицію щодо поєдинку з Райаном Гарсією в листопаді. Я готовий зробити цей бій доступним на DAZN і Showtime PPV. Розділимо його навпіл і влаштуємо цю боротьбу».
Нагадаємо, що Гарсія 16 липня проведе поєдинок проти Хав'єра Фортуни.
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