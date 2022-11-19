Джервонта дізнався ім'я суперника, з яким проведе бій 7 січня
Де Ла Хойя – про бій Джервонта – Райан Гарсія: «Хто допустить першу помилку, можливо, буде в нокауті»
Американський промоутер вважає, що у його підопічного є всі шанси на перемогу
08:24
Оскар Де Ла Хойя / Фото - dazn.comПрезидент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поділився думкою про зірковий поєдинок Райан Гарсія – Джервонта Девіс, який незабаром буде офіційно оголошено.
Цитує Де Ла Хойю Bad Left Hook.
«Хочу показати фанам найкращі бої. Це те, що ми робимо. Райан хотів цього поєдинку, Джервонта – теж. Ми домовилися, щоб це відбулося, щоб всі залишилися задоволеними. Треба тільки зробити підпис».
«Радий, що DAZN і Showtime працюватимуть разом, щоб показати вам цей особливий бій. Очевидно, що я вважаю Райана переможцем, тому що він представник Golden Boy. Але справа не тільки в цьому. Гарсія швидкий, сильний, розумний боксер, домінуючий в ринзі. Він високий і має швидкі руки. Буде цікаво подивитися на це».
«Це один з поєдинків до першої помилки – хто її допустить, можливо, буде в нокауті. Так що не варто пропускати такий бій».
Нагадаємо, поєдинок в рамках легкого дивізіону між Джервонтою та Гарсією може відбутися 15 квітня.
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