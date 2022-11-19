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Де Ла Хойя – про бій Джервонта – Райан Гарсія: «Хто допустить першу помилку, можливо, буде в нокауті»

Американський промоутер вважає, що у його підопічного є всі шанси на перемогу
Бокс Професійний бокс
08:24
Де Ла Хойя – про бій Джервонта – Райан Гарсія: «Хто допустить першу помилку, можливо, буде в нокауті»
Оскар Де Ла Хойя / Фото - dazn.com
Президент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поділився думкою про зірковий поєдинок Райан ГарсіяДжервонта Девіс, який незабаром буде офіційно оголошено.

Цитує Де Ла Хойю Bad Left Hook.

«Хочу показати фанам найкращі бої. Це те, що ми робимо. Райан хотів цього поєдинку, Джервонта – теж. Ми домовилися, щоб це відбулося, щоб всі залишилися задоволеними. Треба тільки зробити підпис».


«Радий, що DAZN і Showtime працюватимуть разом, щоб показати вам цей особливий бій. Очевидно, що я вважаю Райана переможцем, тому що він представник Golden Boy. Але справа не тільки в цьому. Гарсія швидкий, сильний, розумний боксер, домінуючий в ринзі. Він високий і має швидкі руки. Буде цікаво подивитися на це».


«Це один з поєдинків до першої помилки – хто її допустить, можливо, буде в нокауті. Так що не варто пропускати такий бій».


Нагадаємо, поєдинок в рамках легкого дивізіону між Джервонтою та Гарсією може відбутися 15 квітня.
Володимир Кириченко
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Теги

Оскар де ла Хойя Джервонта Девіс Райан Гарсія

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