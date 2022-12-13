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Денис Берінчик: «Присвячую перемогу Валерію Залужному»

Український самурай готується до нових перемог
Бокс
13 грудня 17:45
Денис Берінчик: «Присвячую перемогу Валерію Залужному»

Володар титулів WBO International та чемпіона Європи EBU Денис Берінчик після переможного поєдинку проти француза Івана Менді в об’єднавчому бою зустрівся з представниками ЗМІ в Україні.

Пресконференція українського боксера відбулася за підтримки партнера Parimatch Ukraine. 

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Бій пройшов під нашу диктовку, пояс ми привезли в Україну. І цю перемогу я присвячую всім українцям, та нашому генералу Валерію Залужному. Коли ми готувалися, то отримували гарні новини про Херсон, і це нас надихало, -
розповів Берінчик, – та порівняв себе з трофейним танком Т-90, адже саме «танком» його часто називають вболівальники.  



А ось щодо поєдинку в Лондоні, то українця великий стадіон після арени у Броварах, де він проводив свої останні бої, з колії не вибив.

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Я вже боксував на великих аренах і в аматорах, і в Українських отаманах. І зараз я був готовий битися на великій арені. I don’t give a f*ck. Це моє нове прізвисько, - заявив Берінчик. Проте, боксер запевнив, що ще з радістю проведе бої в Україні, але вже не в Броварах, а в київському Палаці спорту.

Тренер Берінчика Єгор Голуб долучився до розмови та розповів про підготовку до бою з Менді.
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Я люблю складні умови та не шукаю легких шляхів. На рахунок роботи з Денисом, мене все влаштовує. У Самурая є шлях. І ми ідемо. Я знав про бій з Менді ще в липні, переглядав його поєдинки і ми готувалися. Було зрозуміло, що легко не буде. Не все вдалося, що ми запланували, але на щастя, без травм, пояс вдома, а ми рухаємося вперед. Під час підготовки до бою навіть мені довелося згадати, як бути спаринг-партнером, більше не хочу, трохи боляче. Але все робимо заради результату.

Щодо співпраці з промоутерською компанією Френка Уоррена «Queensberry Promotions», то Денис Берінчик зауважив, що розголошувати деталі контракту він не має права, але вже в найближчий місяць варто очікувати оголошення наступного поєдинку боксера.
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 Ми підписувалися одразу після поєдинку, тому були в гарному настрої,
- розповів Єгор Голуб. -
Звичайно, що всі були раді цьому підписанню. Починається Ліга чемпіонів. Нам дали шанс, і я сподіваюся, що ми з Божою поміччю отримаємо те, до чого Денис так довго іде. До чемпіонського бою.

Не виключив Берінчик і можливості свого поєдинку в андеркарді бою Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі.
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Це робота Олександра Красюка та Френка Уоррена, а від мене буде потрібно лише бути готовим та погодитися на поєдинок.

Наприкінці пресконференції український чемпіон підписав рукавички, які будуть розіграні на благодійному аукціоні від компанії-партнера Берінчика  Parimatch Ukraine. 

Нагадаємо, 3 грудня в Лондоні Берінчик провів бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори та переміг одноголосним рішенням суддів 117:112, 116:112, 116:112.





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