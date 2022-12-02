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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій ПРОГНОЗ

Тримаємо кулаки за Дениса
Бокс
02 грудня 21:02
Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) проведе об'єднавчий бій із володарем титулу EBU французом Іваном Менді (47-5-1, 22 KO).

Поєдинок відбудеться 3 грудня на стадіоні «Тоттенгем Готспур» в Лондоні в андеркарді зустрічі чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою (33-12-0, 23 КО).

В Україні шоу покаже медіасервіс MEGOGO, у Великій Британії — BT Sport, у США — ESPN+.

До цього поєдинку Денис Берінчик готувався у Чорногорії. Серед спаринг-партнерів були професійні боксери та топові спортсмени з олімпійської збірної України: Юрій Захареев, Ярослав Харциз, Микита Алістратов та Мурат Сережев.

Тренер українського боксера Єгор Голуб прокоментував підготовку Берінчика до поєдинку:

“Налаштовуємось на всі 12 раундів. Якщо буде можливість завершити бій раніше, ми це зробимо”. Також Єгор Голуб зазначив: “Наша мета — привезти в Україну новий титул, — чемпіона Європи за версією EBU та рухатися далі до титулу чемпіона світу”.

Денис Берінчик — партнер компанії  Parimatch Ukraine, з 2018 року володіє титулом WBO International та провів шість успішних захистів. В своєму останньому поєдинку у грудні 2021 року Денис одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Ісу Чанієва.

Іван Менді — найгрізніший суперник у професійній кар’єрі Берінчика. Французький боксер сенегальського походження виступає на профірингу з 2006 року. Менді володів престижними поясами WBC Silver та WBA Gold, але титульного шансу так і не дочекався. Навесні цього року побив італійця Джанлуку Челью та з другої спроби став володарем вакантного титулу чемпіона Європи за версією EBU.

Прогноз від  Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch Ukraine прогнозують перемогу українського боксера. Найвірогідніше бій завершиться перемогою Берінчика за очками — коефіцієнт 1,4. В той же час у Дениса є шанс закінчити поєдинок достроково —  коефіцієнт 4,3. 

Вболівай серцем та заряджай на бій українського чемпіона.





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