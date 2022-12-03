Денис Беринчик переміг Івана Менді. Як це було

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За підсумками 12 раундів перемогу віддали Беринчику: 117-111, 116-112, 116-112.



12 Раунд! Українець продовжив перегравати суперника на ногах та за рахунок легких ударів. Менді також потрапляє, але менше за українця. До того ж француз так не рухається на ногах як його опонент. Останні півхвилини Денис ще більше збільшив свою перевагу.



11 Раунд! Менді зайняв центр рингу і спробував піти в атаку, але це вигідно українцеві, який добре працює на контратаках. У француза все ж таки проходили удари, але в українця частіше, хоч він у них вкладається не на повну силу.



10 Раунд! Беринчик пішов в атаку, але не бездумно, а вивірено та переграючи опонента точними влученнями. У цій трихвилинці Менді фіксує багато промахів. Наприкінці француз упав, але через випадкову підсічку.



9 Раунд! Беринчик збільшив свій темп та кількість викинутих ударів. Менді у відповідь б'є в основному по блоку, але кілька разів небезпечно пробив назустріч у голову та корпус.



8 Раунд! Коли Беринчик виходить на ближню дистанцію, Менді вважає за краще його клінчувати. Менді ж не надто багато атакує та контратакує, але й українець не настільки активний.



7 Раунд! Менді непогано влучив у розміні ударами, але згодом українець знову заспокоїв поєдинок і почав переробляти опонента.



6 Раунд! У цій трихвилинці ми побачили ту ж роботу від обох боксерів, що й у минулих раундах. Поки Денис не хоче збільшувати обороти, а суперник не може.



5 Раунд! Беринчик продовжив без поспіху, за рахунок джеба, перегравати опонента, але Менді кілька разів добре огризнувся.



4 Раунд! Українець багато рухається на ногах і уникає атак суперника. У середині раунду Денис спробував затиснути суперника у розі рингу, але Менді вийшов із цієї ситуації.



3 Раунд! Денис часто викидає джеб і часто намагається вийти в інфайтинг, щоб випустити аперкот та бічний.

2 Раунд! Продовжили боксери неквапом, але за кількістю викинутих ударів перевага в українця. Менді більше сподівається на силовий бокс.

1 Раунд! Беринчик зайняв центр рингу та намагається вийти на дистанцію для атаки на суперника.



" Бій почався!

" Денис Беринчик вийшов на ринг в образі українського солдата.

" Здрастуйте, шановні читачі порталу XSPORT.ua! Починаємо онлайн трансляцію поєдинку Беринчик Менді!

3 грудня в Лондоні український лелегковаговик Денис Беринчик (16-0, 9 KO) зійдеться на рингу з чемпіоном EBU Іваном Менді (47-5-1, 22 KO).



Відзначимо, що бій пройде в андеркарті протистояння Тайсона Ф'юрі і Дерека Чісори.

Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна в цій новині. Початок – 20:45.