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Дерев'янченко після перемоги над Конлі бажає побитися з Мунгією

Український середньоваговик розраховує на великий поєдинок
Бокс Професійний бокс
08:21
Дерев'янченко після перемоги над Конлі бажає побитися з Мунгією
Сергій Деревянченко / Фото - Twitter
Колишній претендент на титул чемпіона світу в середньому дивізіоні українець Сергій Дерев'янченко (13-4, 10 КО) заявив, що має намір отримати більший поєдинок в разі перемоги над Джошуа Конлі (17-3-1, 11 KO).

Цитує Дерев'янченко BoxingScene.

«Я хочу битися з будь-яким з чемпіонів середньої ваги. Хайме Мунгія був би відмінним суперником. У цій ваговій дуже багато міцних бійців, і я готовий боксувати з ким завгодно з них».


«Я все ще чудово себе почуваю, виступаючи в середній категорії. І я маю намір продовжувати працювати і виходити на ринг проти кращих, кого мені вийде отримати, щоб у мене була можливість знову повернутися в титульну гонку».


Нагадаємо, що останній раз українець виходив на ринг в грудні 2021 року, тоді Дерев'янченко програв домініканцю Карлосу Адамес.

Бій з Конлі відбудеться 30 липня на арені Barclays Center в Брукліні (штат Нью-Йорк, США).



Володимир Кириченко
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Сергій Дерев'янченко Хайме Мунгія

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