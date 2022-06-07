Дерев'янченко: «У Головкіна в цій ситуації буде більше можливостей з Альваресом»

Сергій зазначив, що Канело втратив статус суперзірки

Український средневес Сергій Дерев'янченко дав прогноз на третій поєдинок абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) та власника титулів WBA і IBF в середньому дивізіоні казахстанця Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO). Слова українця приводить портал boxing247.com.

«Думаю, що у Головкіна в цій ситуації буде більше можливостей. Канело програв Біволу і розуміє, що перестав бути суперзіркою. Також я вважаю, що Геннадій буде набагато краще у другій середній вазі. Коли ви втрачаєте вагу, то і втрачаєте силу. Все ж це професійний бокс, у кожного хлопця є сильний удар. Мені подобається цей поєдинок».

Нагадаємо, третій поєдинок Альваереса і Головкіна призначений на 17-е вересня. У першому поєдинку, який пройшов у вересні 2017 року, була зафіксована нічия. У вересні 2018-го Канело виграв рішенням більшості суддів.