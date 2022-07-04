Усик: «Ми з командою попрацюємо над тим, аби я не повторив помилок першого поєдинку з Джошуа»
Дерев'янченко: «Вважаю, що Джошуа здатний перебоксирувати Усика в реванші»
Український середньоваговик – про другий поєдинок між зірками хевівейта
11:57
Сергій Дерев'янченко / Фото - fdbplusЕкс-претендент на титул в середньому дивізіоні Сергій Дерев'янченко (13-4, 10 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу Themistode заявив, що у британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) є шанси на перемогу в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкій дивізіоні українцем Олександром Усиком (19-0, 13 KO).
«Я сподіваюся, що Усик переможе, але думаю, що цей бій буде не таким, як перший. Я вважаю, що Джошуа хотів реваншу. Мені здається, що він багато працює. Не знаю, кого вважати фаворитом. Думаю, що шанси 50 на 50. Так, шанси рівні, тому що Джошуа хотів провести реванш. Він бажає перемогти. Я вважаю, що він покаже інший бокс».
«Думаю я, що Джошуа може перемогти тільки нокаутом? Ні. Я вважаю, що він здатний перебоксувати Усика. У першому поєдинку Джошуа вдавалося боксувати, але Усик переміг. У цьому бою Джошуа щось змінить. Я думаю, що він буде більш агресивним. В такому випадку у нього будуть шанси. Але Усик дуже добре рухається, у нього відмінно працюють ноги, і він використовує кути. Подивимося, що станеться».
Нагадаємо, реванш між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).
Напередодні другого поєдинку – в Лондоні пройшла друга битва поглядів зоряних боксерів.
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