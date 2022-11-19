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Ділліан Уайт: «Франклін – кращий суперник, з яким я міг зустрітися на даний момент»

Британець вважає, що його недооцінюють
Бокс Професійний бокс
09:59
Ділліан Уайт: «Франклін – кращий суперник, з яким я міг зустрітися на даний момент»
Ділліан Уайт / Фото - mirror.co.uk
Екс-претендент на чемпіонський титул в суперважкому дивізіоні британець Ділліан Уайт (27-3, 19 КО) оцінив свого майбутнього суперника непереможеного американця Джермейна Франкліна (21-0, 14 KO).

Цитує Уайта boxingnews24.com.

«Франклін – кращий суперник, з яким я міг зустрітися на даний момент. У нього 21-0. Дуже важко перемогти того, хто не переможений. Він не вміє програвати. Для мене це буде захоплюючий бій».


«Франклін – дуже впевнений в собі. Він каже, що збирається нокаутувати мене, а після цього дати реванш. Мене багато недооцінюють. Багато хто сумнівається в мені і думають, що я не такий гарний, але коли опиняються зі мною в ринзі, то вже занадто пізно міняти свою думку. Потім вони такі: «Він б'є набагато сильніше, ніж я думав. Він рухається набагато краще, ніж я очікував. Він є набагато кмітливим, ніж здавалося».


Нагадаємо, що Уайт і Франклін проведуть поєдинок 26 листопада на Wembley Arena в Лондоні, Великобританія.

Володимир Кириченко
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Ділліан Уайт

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