Ділліан Уайт: «Усик – об'єднаний чемпіон, але я все одно не знаю, куди його поставити»
Ділліан Уайт: «Франклін – кращий суперник, з яким я міг зустрітися на даний момент»
Британець вважає, що його недооцінюють
09:59
Ділліан Уайт / Фото - mirror.co.ukЕкс-претендент на чемпіонський титул в суперважкому дивізіоні британець Ділліан Уайт (27-3, 19 КО) оцінив свого майбутнього суперника непереможеного американця Джермейна Франкліна (21-0, 14 KO).
Цитує Уайта boxingnews24.com.
«Франклін – кращий суперник, з яким я міг зустрітися на даний момент. У нього 21-0. Дуже важко перемогти того, хто не переможений. Він не вміє програвати. Для мене це буде захоплюючий бій».
«Франклін – дуже впевнений в собі. Він каже, що збирається нокаутувати мене, а після цього дати реванш. Мене багато недооцінюють. Багато хто сумнівається в мені і думають, що я не такий гарний, але коли опиняються зі мною в ринзі, то вже занадто пізно міняти свою думку. Потім вони такі: «Він б'є набагато сильніше, ніж я думав. Він рухається набагато краще, ніж я очікував. Він є набагато кмітливим, ніж здавалося».
Нагадаємо, що Уайт і Франклін проведуть поєдинок 26 листопада на Wembley Arena в Лондоні, Великобританія.
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