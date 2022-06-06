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Донейр жадає відібрати пояса у Іноуе, тим самим взявши реванш за поразку в фіналі Суперсеріі

Зоряний філіппінець маре титулом абсолютного чемпіона світу<br> <br> <br>
Бокс Професійний бокс
18:56
Донейр жадає відібрати пояса у Іноуе, тим самим взявши реванш за поразку в фіналі Суперсеріі
Ноніто Донейр / Фото - sports.inquirer.net
Чемпіон світу за версією WBC в найлегшому дивізіоні філіппінець Ноніто Донейр (42-6, 28 КО) в ефірі The DAZN Boxing Show поділився очікуваннями від реваншу з володарем титулів WBA і IBF японцем Наоі Іноуе (22-0, 19 КО).

«Насправді не думаю про Р4Р. Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу. Отримати ці пояси. Приблизно таке мислення маю».


«Мене надихає перемога над Іноуе. Прагну стати абсолютом. Це єдине, чого не маю в своєму резюме».


«На перший бій я виходив без плану, тільки з власної відвагою. Просто намагався знущатися над дитиною. Іноуе підготувався дуже серйозно. Він діяв жорстко, я цього не очікував. Він теж вміє ламати суперників. Тоді я вийшов тільки з настроєм, зараз – з усім, що є».


Нагадаємо, що перший поєдинок Іноуе і Донейра відбувся в листопаді 2019 року в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді японець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів в досить конкурентному бою.

Напередодні відбулася офіційна процедура зважування боксерів.

Володимир Кириченко
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Ноніто Донейр Наоя Іноуе

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