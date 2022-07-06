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Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку

В руках Рігондо вибухнула скороварка
Бокс Професійний бокс
16:28
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Фото: PBC

Ексчемпіон світу та колишній суперник Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) Гільєрмо Рігондо (20-3, 13 KO) показав наслідки вибуху скороварки в його руках:

Кожну ніч, коли я закриваю очі, ось що я бачу. Іноді важко забути.

41-річний кубинець поки не бажає завершувати кар’єру. Відзначимо, що у лютому дворазовий олімпійський чемпіон програв Вінсенті Астролабіо (17-3, 12 KO)

Олег Шумейко-молодший
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Гільєрмо Рігондо

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