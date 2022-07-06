41-річний Рігондо не має наміру завершувати кар'єру
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
В руках Рігондо вибухнула скороварка
16:28
Фото: PBC
Ексчемпіон світу та колишній суперник Василя Ломаченко
(16-2, 11 KO) Гільєрмо Рігондо (20-3, 13 KO) показав наслідки вибуху скороварки в його руках:
Кожну ніч, коли я закриваю очі, ось що я бачу. Іноді важко забути.
41-річний кубинець поки не бажає завершувати кар’єру. Відзначимо, що у лютому дворазовий олімпійський чемпіон програв Вінсенті Астролабіо (17-3, 12 KO)
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