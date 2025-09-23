Дворазовий олімпійський чемпіон проведе бій у Санкт-Петербурзі на вечорі боксу Кремльова
У попередньому поєдинку він бився проти Шевадзуцького
Дворазовий олімпійський чемпіон узбек Баходир Жалолов (15-0, 14 КО) повернеться в ринг 6 жовтня.
Він проведе бій на івенті IBA Pro 10 у Санкт-Петербурзі 6 жовтня, його суперником буде росіянин Віталій Кудухов (7-3, 3 КО).
«Я дуже радий повернутися на ринг на IBA Pro 10. Якщо Бог дасть, я подарую вболівальникам гарний бій і продемонструю свої найкращі якості.
Моя мета, звичайно, стати чемпіоном світу у надважкій вазі. Я вірю, що завдяки своєму досвіду я заслуговую на те, щоб битися з найсильнішими бійцями.
У Санкт-Петербурзі є багато узбеків, які також з нетерпінням чекають на мій бій. Я зроблю все можливе, щоб показати вам чудовий виступ».
Нагадаємо, у попередньому бою Жалолов переміг українця Ігоря Шевадзуцького.
Нагадаємо, Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) очолює російський функціонер Умар Кремльов, під керівництвом якого організація вже втратила право проводити олімпійські боксерські турніри.
