Дюбуа перед реваншем з Усиком: «Я інша людина — виграю»
Британець запевняє, що змінився після поразки у 2023-му та готовий нокаутувати українця
близько 1 години тому
Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився думками напередодні реваншу проти абсолютного чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО), який відбудеться 19 липня на стадіоні Wembley в Лондоні. Слова боксера навів портал Sky Sports.
«Я почуваюся добре, натхненним і готовим. Я на вершині світу, в хорошій формі».
Дюбуа підкреслив, що змінився з часу першого бою з Усиком у серпні 2023 року, який завершився його поразкою нокаутом у 9-му раунді.
«Я інша людина, у мене нове оточення, і це зробить мене кращим бійцем».
На питання про можливість нокаутувати Усика Дюбуа відповів, що вірить в це.
Даніель обіцяє бути на 100% зосередженим і старатиметься виконати завдання.
На уточнення про відмінності в підході до реваншу він лаконічно зазначив: «Виграю».