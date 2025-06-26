Олег Гончар

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився думками напередодні реваншу проти абсолютного чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО), який відбудеться 19 липня на стадіоні Wembley в Лондоні. Слова боксера навів портал Sky Sports.

«Я почуваюся добре, натхненним і готовим. Я на вершині світу, в хорошій формі».

Дюбуа підкреслив, що змінився з часу першого бою з Усиком у серпні 2023 року, який завершився його поразкою нокаутом у 9-му раунді.

«Я інша людина, у мене нове оточення, і це зробить мене кращим бійцем».

На питання про можливість нокаутувати Усика Дюбуа відповів, що вірить в це.

Даніель обіцяє бути на 100% зосередженим і старатиметься виконати завдання.

На уточнення про відмінності в підході до реваншу він лаконічно зазначив: «Виграю».