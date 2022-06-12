Дюбуа: «Я дуже радий завоювати титул чемпіона світу»
Дюбуа після перемоги над Брайаном готовий зустрітися з Уайтом та Паркером
Чемпіон WBA World готовий битися з кращими суперважковаговиками сучасності
21:56
Даніель Дюбуа / Фото - boxingscene.comЧемпіон світу за версією WBA World в суперважкому дивізіоні Даніель Дюбуа (18-1, 17 КО) поділився емоціями після перемоги над Тревором Брайаном (22-1, 15 КО) і назвав імена бажаних суперників.
Цитує Дюбуа boxingscene.com.
«Тепер зможемо провести кілька великих поєдинків в майбутньому. Давайте мені всіх, я готовий. Стану кращим боксером після цього. Я був фаворитом в поєдинку з Брайаном, при всій повазі до нього, він мав 0 шансів».
«Радий почути в рингу слова «і новим чемпіоном». Ми зробили це реальним, мій тато, сім'я. Змусив їх і свою країну пишатися мною. У першому раунді я просто пробував розібратися з Тревором, подивитися, що у нього є. Сказав, що збираюся перевірити підборіддя, тому зробив це».
«Готовий до того, хто буде наступним. Вірю, що це миттєво зробить мене кращим бійцем. Коли ти виграєш титул чемпіона світу, кажуть, що виходиш на наступний рівень, тому такі імена, як Ділліан Уайт і Джозеф Паркер – все в моєму списку. Я буду битися, з ким би Уоррен не поставив мене таким. Це було дивно. Прийти сюди і виграти титул чемпіона світу – це те, про що я мріяв в дитинстві, і тепер це, нарешті, сталося».
Нагадаємо, Дюбуа фінішував Брайана в 4 -м раунді. Відео нокауту.
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