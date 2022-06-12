Дюбуа відібрав чемпіонський титул WBA у Брайана

Британець оформив дострокову перемогу над американцем

У Майамі (штат Флорида, США) суперважковаговик Даніель Дюбуа (18-1, 17 KO) оформив дострокову перемогу над «регулярним» чемпіоном світу за версією WBA тревором Брайаном (22-1, 15 KO).

Дюбуа агресивно провів стартовий відрізок, але при цьому не викидав нічого зайвого: працював джебом, пресингував, часом підключав праву руку. Брайан стійко тримав удар, але ніяких дій у відповідь від нього не було.

У другому раунді американець включився, але в основному лише ліниво джебіл і ліз в клінч. У третій трихвилинці чемпіон, пропустивши черговий удар, включив режим виживання, і дивом надбаяв до гонгу. А ось в четвертому раунді Брайан вижити не зумів - пропустив лівий хук і важко впав обличчям вперед на канвас. Спробував піднятися на ноги, але не вийшло - рефері зупинив бій.