Дюбуа: «Ф'юрі - кращий суперважковаговик світу зараз, проте не можна списувати Уайта з рахунків»
Дюбуа: «Я був би щасливий битися з переможцем бою Усик - Джошуа»
Британець націлений на переможця реваншу між українцем і AJ
21:40
Суперважковаговик Даніель Дюбуа (17-1, 16 KO) націлений на переможця реваншу між чемпіоном WBA / WBO / IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
«Я багато чому навчився завдяки бою з Джо [Джойсом]. Я вивчив свої уроки і зараз вже інша людина. І ви, хлопці, станете цьому свідками. Цей бій поставить мене в хорошу позицію для зустрічі з переможцем реваншу Усик - Джошуа. Сподіваюся, AJ переможе. Я був би щасливий битися з переможцем в подальшому, відмінний був би бій. Але спочатку потрібно пройти Тревора».
Даніель Дюбуа дав прогноз на реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.
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