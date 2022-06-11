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THE FOOTBALL REVIEW

Дюбуа: «Я був би щасливий битися з переможцем бою Усик - Джошуа»

Британець націлений на переможця реваншу між українцем і AJ
Бокс Професійний бокс
21:40
Дюбуа: «Я був би щасливий битися з переможцем бою Усик - Джошуа»

Суперважковаговик Даніель Дюбуа (17-1, 16 KO) націлений на переможця реваншу між чемпіоном WBA / WBO / IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

«Я багато чому навчився завдяки бою з Джо [Джойсом]. Я вивчив свої уроки і зараз вже інша людина. І ви, хлопці, станете цьому свідками. Цей бій поставить мене в хорошу позицію для зустрічі з переможцем реваншу Усик - Джошуа. Сподіваюся, AJ переможе. Я був би щасливий битися з переможцем в подальшому, відмінний був би бій. Але спочатку потрібно пройти Тревора».

Даніель Дюбуа дав прогноз на реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Даніель Дюбуа Олександр Усик Ентоні Джошуа

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