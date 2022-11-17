Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Дюбуа завдяки наступному поєдинку готується до бою з Усиком
Та Даніель має встати у чергу, аби дістатися до українця
17 листопада 15:41
Фото: Boxing Scene
Головний тренер регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа (18-1, 17 KO) Шейн Макгіган вважає, що Кевін Лерен (28-1, 14 KO) стане гарним суперником для британця перед боєм з Олександром Усиком (20-0, 13 KO):
Даніель – звичайний чемпіон WBA. Люди можуть принижувати це звання, але він має одну з версій чемпіонського титулу, яка ставить його на хорошу позицію. Він дуже високо знаходиться у рейтингу WBA і є наступним у черзі на поєдинок із Усиком.
Нам потрібна така підготовка. У Дюбуа «слизький» суперник в особі Кевіна Лерени, що піднявся з першої важкої ваги, що добре рухається, вміє непогано рухати головою. Він не як Усик, він не має стрімкого руху на ногах, але він вміє прибирати голову з лінії атаки, підсідати нижче, по ньому важко потрапити чистим ударом. Для нас це добрий тест. Потрібно пройти через такого бійця і подивитися, як Дюбуа впорається з шульгою.
Наразі українець націлений на бій за звання абсолютного чемпіона з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).