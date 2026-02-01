Олег Гончар

У рамках боксерського вечора на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку американець Джаррелл Міллер здобув непросту перемогу над представником Нігерії Кінгслі Ібе у поєдинку надважкої ваги. Бій тривав усі відведені раунди та завершився роздільним рішенням суддів.

Початок поєдинку залишився за Ібе. Лівша впевнено працював джебом, рухався на ногах і навіть нав’язував темп фавориту. У другому раунді нігерієць зумів серйозно потрясти Міллера, який на старті виглядав важко та не міг нав’язати звичний силовий бокс.

Перелом у бою настав у середині дистанції. Міллер поступово перевів пинок уоєд ближній бій, почав системно працювати по корпусу та фізично виснажувати суперника. Обидва боксери помітно втомилися, а сам бій втратив у динаміці, залишаючись конкурентним до фінального гонгу.

Один із суддів віддав перевагу Ібе — 96:94, тоді як двоє інших зафіксували рахунок 97:93 на користь Міллера. Таким чином, американець здобув перемогу роздільним рішенням.

Зазначимо, що під час бою Міллер втратив перуку: