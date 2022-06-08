Дерев'янченко: «У Головкіна в цій ситуації буде більше можливостей з Альваресом»
Джермалл Чарло має намір зустрітися з переможцем третього бою Альварес – Головкін
Чемпіон WBC не проти застрибнути в наступний дивізіон<br>
09:26
Джермалл Чарло / Фото - cbssportsЧемпіон світу за версією WBC в середньому дивізіоні Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) в інтерв'ю Fight Hype заявив, що бажає провести поєдинок проти переможця призначеного на 17 вересня третього бою між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО) і володарем титулу IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).
«Я хочу зустрітися з переможцем. Хто б їм не став, дайте його мені».
«Ми намагалися організувати цей бій. Бій не відбувся. Вони запропонували Канело гроші, гідні Флойда Мейвезера, а він відмовився. Слухайте, нехай мене звинувачують у чому завгодно. Я просто боксер. Я просто буду продовжувати виступати».
Чарло повинен був провести захист титулу 18 червня проти Мацея Сулецького (30- 2, 11 KO), проте напередодні організатори івенту повідомили, що бій відкладений через травму спини у американця, яку він отримав на тренуванні. Нова дата бою поки залишається невідомою.
Нагадаємо, третій поєдинок Альварес – Головкін пройде в рамках другої середнього ваги.
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