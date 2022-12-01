Джермелл Чарло і Тім Цзю домовилися про очний поєдинок
Джермелл Чарло – про поєдинок з Тімом Цзю: «Я повинен подарувати фанатам один з найвидовищніших нокаутів»
Лідер першої середньої ваги впевнений у перемозі над австралійським проспектом
01 грудня 13:25
Джермелл Чарло / Фото - badlefthookАбсолютний чемпіон світу в першому середньому дивізіоні американець Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з непереможеним австралійцем Тімом Цзю (21-0, 15 КО).
Цитує Чарло boxingnews24.com.
«Я повинен подарувати фанатам один з найбільш видовищних нокаутів. Цей хлопець бігав, розповідаючи всім, що він більше і краще, але він, ймовірно, забув, яке у мене прізвисько («Залізна людина»)?».
«Ви побачите, як я рухаюся. Я престижний боксер. У мене ніколи не було позитивних аналізів на заборонені речовини. Я не виграю свої бої, вдаючись до незаконних способів. У мене ніколи не було проблем з цим. Ви ніколи не могли побачити, як мене кидали на настил рингу або щось в цьому роді. Я ніколи не виставляв себе дурним, так чому ви все говорите про мене все це лайно?».
«Що відбувається, коли ви проходите весь шлях до вершини і вже нікуди рухатися далі? Ти повинен знайти спосіб спуститися. Тут два варіанти, або тебе спустять, або ти зробиш все правильно. Я вчуся, коли перемагаю. У мене немає часу виходити в інтернет і спілкуватися зі своїми фанатами, тому що багато працюю».
Нагадаємо, бій між Цзю і Чарло відбудеться 28 січня 2023 року в Австралії.
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