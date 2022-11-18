Джервонта Девіс і Райан Гарсія домовилися про бій
Джервонта повернеться в ринг 7 січня. Суперник – не Райан Гарсія
Чемпіон WBA World проведе «розминку» перед мегафайтом зі своїм співвітчизником
18 листопада 07:21
Джервонта Девіс / Фото - worldboxingnews.netЧемпіон світу за версією WBA World в легкому дивізіону американець Джервонта Девіс (27-0, 25 КО) в Twitter повідомив, коли повернеться в ринг, щоб провести свій наступний поєдинок.
«Я повернуся в ринг 7 січня, будьте на зв'язку, щоб дізнатися більше. Після цього ми з Райаном підписали і скріпили печаткою, угода укладена».
Раніше боксер анонсував поєдинок проти Райана Гарсії в 2023 році.
Повідомлялося, що в січні Девіс може провести бій проти 36-річного Абнера Мареса (31-3-2, 15 KO).
Коментарі 0