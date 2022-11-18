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Джервонта повернеться в ринг 7 січня. Суперник – не Райан Гарсія

Чемпіон WBA World проведе «розминку» перед мегафайтом зі своїм співвітчизником
Бокс Професійний бокс
18 листопада 07:21
Джервонта повернеться в ринг 7 січня. Суперник – не Райан Гарсія
Джервонта Девіс / Фото - worldboxingnews.net
Чемпіон світу за версією WBA World в легкому дивізіону американець Джервонта Девіс (27-0, 25 КО) в Twitter повідомив, коли повернеться в ринг, щоб провести свій наступний поєдинок.

«Я повернуся в ринг 7 січня, будьте на зв'язку, щоб дізнатися більше. Після цього ми з Райаном підписали і скріпили печаткою, угода укладена».


Раніше боксер анонсував поєдинок проти Райана Гарсії в 2023 році.

Повідомлялося, що в січні Девіс може провести бій проти 36-річного Абнера Мареса (31-3-2, 15 KO).
Володимир Кириченко
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