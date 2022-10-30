Джейк Пол виграв у Андерсона Сілви. Як це було

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За підсумками поєдинку всі судді віддали перемогу Джейкові Полу.



8 Раунд! Сілва пішов уперед і почав активно атакувати, через що пропустив удар і опустився на коліно – нокдаун. Джейк спробував розвинути успіх, але бразилець вистояв. Згодом Андерсон знову працював першим номером, але не зміг похитнути опонента.



7 Раунд! Сілва легше на ногах і продовжив переслідувати американця, але в основному без ударів. Джейк же з позиції контрпанчера доніс кілька добрих ударів у голову. Потім Андерсон спробував забрати кінцівку.



6 Раунд! Пол трохи покращив ситуацію завдяки тому, що Сілва теж втомився. У нього також почали залітати удари. Але наприкінці Андерсон знову почав розбивати блогера. А на останній секунді він узагалі похитнув американця аперкотом.



5 Раунд! Пол працює другим номером, намагається пробивати по корпусу і в голову опонента, але поки що йому складно. У цьому раунді Андерсон менше атакував, але можна впевнено сказати, що він тримав бій під контролем.



4 Раунд! Якийсь термінатор вселився до Сілви. Він просто переслідує Джейка та добиває.



3 Раунд! Сілва дуже активно настає на Пола. Таке враження, що Джейк вже втомився. При цьому американець потрапляв назустріч, але бразилець навіть не похитнувся. В останні секунди бразилець перебивав опонента серіями біля канатів.



2 Раунд! Вже Сілва зайняв центр рингу та наступає на Пола. Це гра на руку американця. Андерсон часто забуває тримати руку біля підборіддя.



1 Раунд! Джейк розпочав поєдинок з позиції першого номера, тоді як Сілва здебільшого відступав, навіть без ударів.



" Бій почався!

Здрастуйте, шановні читачі порталу XSPORT.ua! Починаємо текстову онлайн трансляцію поєдинку Пол – Сілва.



30 жовтня на Gila River Arena в Глендейле, штат Арізона, США, відбудеться поєдинок відеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) і легендарного екс-чемпіона UFC Андерсона Сілви (3-1, 2 КО в боксі).



Бій пройде в проміжній вазі – до 84,8 кг. Поєдинок розрахований на 8 раундів.

47-річний Сілва в 2021 році провів два бої і обидва виграв. В одному з них він переміг Хуліо Сесара Чавеса-молодшого.

Джейк Пол в 2021 році переміг Бена Аскрена та двічі Тайрона Вудлі.

Слідкуйте за прямий текстової онлайн трансляцією бою в цій новині. Приблизний початок поєдинку – 6:00 за Києвом.